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Главная » Криминал » Мошенники обманули двух северян на сумму около 45 тысяч рублей
 
 
 
 
17 Апреля 2017 года, 18:45

Мошенники обманули двух северян на сумму около 45 тысяч рублей


МУРМАНСК/ 17 апреля - В отдел полиции №2 УМВД России по г.Мурманску обрался 51-летний местный житель. Полицейским мужчина рассказал, что на одном из сайтов в сети Интернет он нашел объявление о продаже дорогостоящего телефона по заниженной цене. Договорившись о сделке с представителем компании, якобы занимающейся реализацией товара, мурманчанин перевел более 38 тысяч рублей на указанный ему расчетный счет в качестве предоплаты. Однако спустя указанное время заказанный товар он так и не получил, а телефоны компании оказались недоступны.

Аналогичным способом интернет-мошенники обманули еще одну 19-летнюю мурманчанку. Под предлогом предоплаты мобильного телефона мошенники похитили у северянки более 6 тысяч рублей. Товар девушка так и не получила, а сайт оказался заблокированным.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям Мурманска и Мурманской области – будьте предельно внимательны при осуществлении продаж и покупок в сети Интернет.

При осуществлении сделок в сети Интернет пользуйтесь только проверенными ресурсами. Не переводите оплату за товар до его получения.

Если есть подозрения, что вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону «02».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

 

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