В два раза увеличилось количество преступлений коррупционной направленности в Мурманской области

17 Апреля 2017 года, 15:22

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ – С начала года на территории Мурманской области зарегистрировано 3175 преступлений. По информации прокуратуры, данный показатель меньше аналогичного за предыдущий год на 24,8%. Самый большой рост зафиксирован среди преступлений коррупционной направленности. Увеличение их количества составило 100%. С января по март было зафиксировано 40 подобных преступлений против 20 преступлений в 2016 году. Их удельный вес в общем массиве зарегистрированных преступлений составил 1,3%.

«Количество преступлений, предусмотренных статьей 290 УК «Получение взятки», уменьшилось на 25%. С четырех до трех, все преступления данной категории зарегистрированы в Кандалакше», – говорится в сборнике отдела правовой статистики Прокуратуры Мурманской области.

Число преступлений, предусмотренных статьей 291 УК «Дача взятки», снизилось на 57,1 % – с семи до трех. По одному в Октябрьском округе Мурманска, Кандалакше и Кольском районе. На 100% возросло количество преступлений, расценивающихся как «Мелкое взяточничество» – статья 291.2 УК.

«Увеличение числа таких преступлений связано с объективными причинами. Уголовная ответственность за такое деяние предусмотрена с 15 июля 2016 года. Все преступления данной категории зарегистрированы на территории Ловозерского района», – поясняют в надзорном органе.

Фото: veralline.com