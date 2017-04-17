В Мурманске полицейскими задержан подозреваемый в квартирной краже

17 Апреля 2017 года, 20:00

МУРМАНСК/ 17 апреля - В полицию Мурманска обратилась 31-летняя мурманчанка с заявлением о хищении у нее имущества из квартиры. Северянка пояснила, что обнаружила отсутствие в шкатулке золотых изделий на общую сумму 47 тысяч рублей.

Полицейские опросили заявительницу и выяснили, что к краже может быть причастен бывший супруг женщины. Потерпевшая пояснила, что находится в хороших отношениях с сестрой бывшего мужа, у которой есть запасная пара ключей от ее квартиры. Сестра в свою очередь подтвердила оперативникам, что после визита к ней брата ключи потерпевшей пропали.

Экспертами-криминалистами с места преступления были изъяты отпечатки пальцев рук подозреваемого. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску мужчина, 1982 года рождения, был задержан и доставлен в отдел полиции. Ранее 34-летний северянин к уголовной и административной ответственности не привлекался. Похищенное он успел продать, а денежные средства потратить.

По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации - лишение свободы на срок до шести лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УМВД России по г.Мурманску)

Фото: VistaNews.ru