В Кировске возбуждено уголовное дело по факту побоев

17 Апреля 2017 года, 20:20

КИРОВСК/ 17 апреля - В отдел полиции города Кировска поступило сообщение от соседей о том, что в квартире по улице Юбилейная происходит драка. Ближайший наряд незамедлительно выехал к месту происшествия.

На месте выяснилось, что хозяйку квартиры, 1972 года рождения, избил знакомый, которого она пригласила в гости. Произошло это в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, после совместного распития спиртных напитков. Мужчина умышленно нанес удар кулаком в лицо потерпевшей, причинив ей телесные повреждения и физическую боль.

Подозреваемый в избиении женщины был задержан на месте и доставлен в отдел полиции. Неработающий, ранее судимый за кражу, грабеж и разбойное нападение мужчина в прошлом году был привлечен к административной ответственности по ст.6.1.1 КоАП РФ за побои.

По факту в отношении жителя города 1986 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или обязательных работ на срок до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до шести месяцев, либо ареста на срок до трех месяцев. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter