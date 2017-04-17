Житель Верхнетуломского продавал токсичный спирт

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ – В суд направлено дело в отношении жителя посёлка Верхнетуломский. 59-летнего мужчину обвиняют в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.
Как сообщили в Следственном комитете по Мурманской области, обвиняемый продал некоторое количество спиртосодержащей продукции местному жителю. Согласно заключению эксперта указанная спиртосодержащая жидкость содержит микропримесь – диэтилфталат, что было известно обвиняемому. Диэтилфталат вызывает расстройство здоровья, а при длительном употреблении создает угрозу жизни человека.