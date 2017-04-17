Четырём работникам мурманского завода не выплачивали зарплату

18 Апреля 2017 года, 09:42

МУРМАНСК/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ – В отношении директора ООО «ПКФ Завод Ремстроймаш» заведено уголовное дело. Андрей Гудков не выплачивал четырём своим сотрудникам заработную плату и пособия по временной нетрудоспособности. Общая сумма задолженности составила более 236 тысяч рублей.

«Уголовное дело направлено в суд. В ходе расследования, причитающиеся потерпевшим по закону, выплаты были произведены», – сообщают в Прокуратуре Мурманской области.

Руководитель обвиняется по статье 145.1 Уголовного кодекса, согласно ей ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Фото: Znak.com