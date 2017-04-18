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Главная » Криминал » В Ковдоре двое молодых людей оказали сопротивление сотрудникам полиции, находящимся при исполнении служебных обязанностей
 
 
 
 
18 Апреля 2017 года, 16:49

В Ковдоре двое молодых людей оказали сопротивление сотрудникам полиции, находящимся при исполнении служебных обязанностей


КОВДОР/ 18 апреля - 16 апреля при мониторинге социальных сетей сотрудники отдела полиции по обслуживанию Ковдорского района МО МВД России «Полярнозоринский» выявили видеозапись, на которой видно, что неустановленные лица оказали неповиновение сотрудникам полиции. Данная видеозапись вызвала широкий резонанс в социальных группах Ковдора, в том числе негативные комментарии по отношению к полицейским.

По данной видеозаписи руководством отдела полиции по обслуживанию Ковдорского района МО МВД России «Полярнозоринский» была назначена проверка.

Установлено, что 16 апреля 2017 года в 7 часов 46 минут в дежурную часть отдела полиции по обслуживанию Ковдорского района МО МВД России «Полярнозоринский» поступило сообщение от гражданина о том, что в районе улицы Чехова, дом 1, двигается автомобиль вишневого цвета, водитель которого находится в состоянии опьянения.

По указанному адресу были направлены патрульные автомобили ППС и ДПС. У магазина по ул. Кошица, д. 12, сотрудники полиции установили автомобиль, по приметам похожий на автомобиль, указанный в сообщении бдительного гражданина. В автомобиле находились пятеро молодых людей в возрасте 18-19 лет с признаками алкогольного опьянения.

Инспектор ДПС, представившись, попросил выйти находившихся в машине молодых людей и проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Двое молодых людей отказались выполнить законные требования полицейского и оказали сопротивление. В результате к молодым людям было применено специальное средство.

Один из молодых людей, оказавший сопротивление полицейским, воспользовавшись ситуацией, сбежал с места происшествия. Вечером 16 апреля он сам пришел в отдел полиции.

Оба молодых человека, оказавших сопротивление полицейским при исполнении служебных обязанностей, признали вину. В отношении них составлены протоколы по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, ... ». Санкции статьи предусматривают административное наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1000 рублей либо административный арест сроком на 15 суток.

По результатам проверки установлено, что сотрудники полиции в данной ситуации действовали в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов, регламентирующих работу полиции, в том числе по предотвращению преступлений и правонарушений, пресечению нарушений общественного порядка.

Полиция Мурманской области напоминает гражданам о том, что невыполнение законных требований сотрудников полиции, находящихся при исполнении служебных обязанностей, влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Полярнозоринский»)

Фото: vsluh.ru

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