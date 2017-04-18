В Зеленоборском полицейскими задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью

18 Апреля 2017 года, 18:00

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 18 апреля - В полицию Кандалакши поступило сообщение о том, что в поселке Зеленоборский в результате драки между двумя мужчинами, произошедшей на улице, один из участников конфликта, 30 летний житель Зеленоборского, получил проникающее ножевое ранение в грудь и был госпитализирован в медицинское учреждение. Полученное им ранение квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Полицейские выехали на место происшествия и задержали подозреваемого в причинении вреда здоровью. Ранее не судимый безработный местный житель, 1994 года рождения, признался в совершенном деянии.

Он рассказал сотрудникам полиции, что с потерпевшим у него длительный конфликт, возникший на почве личных неприязненных отношений. Уладить разногласия мирным путем не получилось. В результате очередного конфликта, произошедшего на улице, началась драка и молодой человек причинил ножевое ранение потерпевшему.

По факту в отношении 22-летнего жителя Зеленоборского возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)

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