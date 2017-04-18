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Главная » Криминал » Мошенники обманули пенсионерку, разместившую в Интернете объявление о продаже мебели
 
 
 
 
18 Апреля 2017 года, 18:41

Мошенники обманули пенсионерку, разместившую в Интернете объявление о продаже мебели


МУРМАНСК/ 18 апреля - В дежурную часть полиции Мурманска обратилась 61-летняя местная жительница с заявлением о хищении у нее 45 тысяч рублей.

Северянка рассказала полицейским, что разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже мебели. Через некоторое время на ее мобильный телефон поступил звонок от неизвестного. «Покупатель» пообещал перевести денежные средства на банковский счет женщины и сказал, что совершить операцию будет удобнее с помощью платежного терминала.

Следуя инструкциям мужчины, потерпевшая пришла в банк и подключила к своей карте специальное приложение, указав телефонный номер, который ей назвал собеседник. Вскоре на телефон северянки пришло сообщение о списании со счета карты 45 тысячи рублей. Телефон «покупателя» после этого оказался недоступен.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На сегодня полицейскими установлено, что номер телефона злоумышленника зарегистрирован в Кемеровской области. Оперативные мероприятия по розыску злоумышленника продолжаются.

УМВД России по Мурманской области просит граждан быть предельно внимательными при продаже и покупке товаров в сети Интернет. Ни в коем случае не следует передавать информацию о реквизитах своих банковских карт и счетов, осуществлять сомнительные операции через банковские и платежные терминалы. Не следует переводить деньги на номера мобильных телефонов и банковские счета незнакомых людей.

Если у вас появились подозрения о том, что вы стали жертвой мошеннических действий, срочно позвоните по телефону: «02».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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