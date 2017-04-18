В областном центре полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении

18 Апреля 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 18 апреля - В дежурную часть обратилась мать несовершеннолетнего, 2004 года рождения, у которого был похищен мобильный телефон стоимостью 6 тысяч рублей.

Мурманчанка рассказала полицейским, что возле одного из домов по улице Александра Невского ее сын выронил мобильный телефон в лужу. После этого к нему подошел неизвестный и спросил, кому принадлежит вещь. Когда мальчик сказал, что это его собственность, молодой человек потребовал ввести «специальный» шифр на телефоне, чтобы якобы убедиться в достоверности слов подростка. Телефон признал введенный пароль ошибочным. Злоумышленник под предлогом того, что удостоверился в своей правоте, забрал у несовершеннолетнего гаджет, пояснив, что это не его вещь, после чего скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался местный житель, 1999 года рождения, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время злоумышленник сознался в содеянном. Похищенный мобильный телефон возвращен потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УМВД России по г. Мурманску)

Фото: newsler.ru