Руководитель ликвидированной компании пойдет под суд за присвоение денег

18 Апреля 2017 года, 15:07

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ – Руководитель ООО «СевероНикельСтрой», которое было ликвидировано в 2014 году на основании определения Арбитражного суда, присвоил себе около 500 тысяч рублей. Данные средства предназначались для выплаты заработной платы.

В 2012 году началась добровольная ликвидация мончегорской компании. Спустя год она была признана банкротом, из-за чего открыто конкурсное производство.

«Единоличный руководитель данного Общества, используя свое служебное положение, получил с расчетного счета ООО «СевероНикельСтрой» денежные средства в размере 483 тысяч рублей с направлением выдачи на заработную плату и выплаты социального характера. Он распорядился ими по собственному усмотрению, потратив на личные нужды. В кассу организации средства не вносились», – рассказала «Би-порту» старший помощник по взаимодействию со СМИ Следственного комитета Ксения Кошелюк.

Она также отметила, что мужчина, 1975 года рождения, находился под подпиской о невыезде. В настоящий момент завершено расследование данного уголовного дела, направленного в суд для рассмотрения по существу.

Фото: rabochy-put.ru