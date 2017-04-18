Вынесен приговор сотруднику ИК-18, который доставлял заключенному мобильные телефоны

18 Апреля 2017 года, 16:08

МУРМАШИ/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ – Кольский районный суд вынес решение по делу бывшего инспектора отдела безопасности исправительной колонии 18, расположенной в Мурмашах. В течение двух месяцев 2016 года осужденный, 1981 года рождения, проносил и передавал заключенному данного учреждения средства связи, зарядные устройства для мобильного телефона и сим-карты. За свои действия мужчина, являясь должностным лицом, получал денежное вознаграждение. Ранее сообщалось, что общая сумма взятки составила около 20 тысяч рублей.

«Бывшему сотруднику назначено наказание в виде лишения свободы на срок в два года, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительные и административно-хозяйственный функций в органах государственной власти сроком на три года», – рассказала «Би-порту» старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.

Приговор суда не вступил в законную силу.