Житель областного центра пострадал от действий мошенников

18 Апреля 2017 года, 19:45

МУРМАНСК/ 18 апреля - В отдел полиции №1 УМВД России по г. Мурманску с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился мужчина, 1979 года рождения.

Северянин рассказал полицейским, что разместил объявление о продаже кухонного гарнитура на сайте бесплатных объявлений «Авито». Ему позвонил неизвестный и высказал намерение приобрести мебель. Злоумышленник убедил мужчину пройти к ближайшему банкомату и подключить специальное приложение на указанный им номер телефона. После этой операции с банковской карты потерпевшего были списаны денежные средства в размере 20 тысяч рублей. После перевода денег телефон «покупателя» был постоянно выключен. Северянин понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

По факту мошенничества сотрудниками полиции проводится проверка. Установлено, что потерпевший общался с неизвестным по номеру, зарегистрированному в Омской области.

Полиция предупреждает жителей Мурманска: никогда и никому не сообщайте персональные данные своей карты. Не перечисляйте денежные средства в качестве предоплаты неизвестным за неполученные вами товары и услуги. Помните, что преступление легче предотвратить, чем раскрыть.

Если есть подозрения, что вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону «02».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области