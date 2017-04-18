Страховая компания понесла убытки из-за мурманского мошенника

18 Апреля 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ – Прокуратурой Первомайского округа выявлен факт обращения в страховую компанию с целью хищения денежных средств. В ПАО СК «Росгосстрах» поступило два идентичных заключения эксперта от одного и того же лица, поданные в разное время. В них было сказано о различных случаях, когда водитель стал участником ДТП, но повреждения автомобиля были схожи. Как рассказали «Би-порту» в надзорном органе, для проверки информации у страховщика прокуратурой были запрошены материалы по указанному лицу. По результату их изучения выявлено, что гражданин обманным путем получил свыше 29 тысяч рублей.

Материалы проверки были направлены в орган предварительного следствия – возбуждено уголовное дело. В настоящий момент проводится предварительное расследование в форме дознания, устанавливаются все обстоятельства. В ведомстве уточнили, что недавно были получены материалы из другой страховой компании в отношении этого гражданина, по полученным данным также проводится проверка.

Фото: Twitter