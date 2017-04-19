В ЗАТО Александровск сотрудники полиции по оперативным данным раскрыли мошенничество

19 Апреля 2017 года, 18:40

АЛЕКСАНДРОВСК/ 19 апреля - Сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по ЗАТО Александровск поступила информация, что ранее судимый за мошенничество 29-летний житель г. Гаджиево совершил очередное преступление.

Оперативники выяснили, что предриимчивый северянин ввел в заблуждение малознакомого местного жителя, 1987 года рождения, предложив ему проследовать на такси в другой город для совместного отдыха с девушками легкого поведения. Мужчины вызвали такси. Денежных средств для поездки на такси и совместного отдыха с девушками не хватало, в связи с чем потерпевший, находясь в состоянии опьянения, передал мошеннику 8 тысяч рублей, после чего отправился домой, чтобы взять дополнительные денежные средства. Злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, скрылся с места на такси, завладев таким способом принадлежащими жителю Гаджиево денежными средствами.

Сотрудники полиции, раскрыв мошенничество по оперативным данным, предложили потерпевшему написать заявление в полицию. После этого в отношении ранее судимого 29-летнего северянина дознавателем ОМВД России по ЗАТО Александровск было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по ЗАТО Александровск)

Фото: newsera.ru