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Наши рыбаки, которых три дня назад случайно на лодке занесло в Норвегию, благополучно вернулись домой
 
 
 
 

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Главная » Криминал » В Кандалакше задержан подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений
 
 
 
 
19 Апреля 2017 года, 19:32

В Кандалакше задержан подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений


КАНДАЛАКША/ 19 апреля - В отдел полиции Кандалакши поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации жителя города, 1984 года рождения, с переломами нескольких позвонков, двух ребер и повреждением легкого.

Доставлен пострадавший был из квартиры по улице Фрунзе. Сотрудники полиции, выехав на место происшествия, опросили свидетелей причинения тяжких телесных повреждений. Было установлено, что они получены в результате нанесения северянину несколько ударов по спине тяжелым предметом из домашнего обихода. Произошло избиение в ходе выяснения отношений между мужчинами, которые находись в гостях у знакомого.

Подозреваемый был задержан полицейскими здесь же, по указанному адресу. Ранее не судимый мужчина, 1991 года рождения, признался в содеянном. Причину, побудившую его к нападению, он объяснил вспышкой агрессии после совместного распития спиртных напитков на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter

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