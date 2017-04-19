Апатитским подросткам грозит до 7 лет лишения свободы за кражу и автоугоны

19 Апреля 2017 года, 12:51

АПАТИТЫ/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ – В Апатитах будут судить двух подростков, которых обвиняют в угоне автомобилей и краже имущества. Как сообщили «Би-порту» в Следственном комитете по Мурманской области, уголовные дела в отношении молодых людей 15 и 16 лет были возбуждены по ч. 2 ст. 166 УК РФ и ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В ходе следствия установлено, что обвиняемые в июне и декабре 2016 года угнали автомобили ВАЗ-2101 и ВАЗ-21070, с целью покататься по городу Апатиты. Помимо этого, 16-летний подросток, в ноябре 2016 года незаконно проник в один из торговых центров города Апатиты, где тайно похитил имущество различных предпринимателей на суммы 5000, 3200 и 2000 рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Апатитский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершение указанных преступлений предусмотрено до семи лет лишения свободы.