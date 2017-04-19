В Мурманске полицейскими выявлен факт подделки документов

19 Апреля 2017 года, 18:56

МУРМАНСК/ 19 апреля - В Октярьбский отдел полиции Мурманска обратилась администрация одного из рыбопромышленных предприятий, расположенных на территории города. По словам его представителей, мужчина из числа претендентов на трудоустройство предоставил в кадровую службу личную медицинскую книжку с признаками подделки. Изменения заметили сотрудники отдела.

Полицейские выяснили, что в медкнижку были внесены заведомо ложные сведения о прохождении медицинской комиссии. Сделано это было с целью допуска к работе.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по г. Мурманску установили подозреваемого, 38-летнего местного жителя. Документ был изъят и направлен на экспертизу. Исследование подтвердило факты подделки документации.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа...». Деяние наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: LiveJournal