Полиция Мурманска разыскивает без вести пропавшего жителя областного центра

19 Апреля 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 19 апреля - ОП №3 УМВД России по г. Мурманску разыскивается без вести пропавший Максимов Алексей Владимирович, 01.01.1972 года рождения, уроженец д. Вторые Хормалы Канашского района республики Чувашия, проживает по адресу: г. Мурманск ул. Театральный бульвар дом 11.

Ушёл из дома 8 апреля 2017 года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. В полицию сообщение о его безвестном исчезновении поступило 13 апреля текущего года.

Приметы: рост 166 см, худощавого телосложения, на вид 45 лет, европейский тип лица, глаза серые, волосы прямые короткие.

Был одет: куртка кожаная темно-коричневого цвета, синие джинсы.

Просьба всех, кто знает о местонахождении Максимова Алексея Владимировича, сообщить в полицию по телефонам 8 (8152) 40-60-10 (дежурная часть ОП №3 УМВД России по г. Мурманску), 40-60-89 (группа розыска), 8-811-311-70-20, 8-811-339-89-41 (отряд ППД «МурманСпас»).

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП №3 УМВД России по г. Мурманску)