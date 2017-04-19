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Главная » Криминал » В Мончегорске полицейскими задержан подозреваемый в серии краж
 
 
 
 
19 Апреля 2017 года, 19:50

В Мончегорске полицейскими задержан подозреваемый в серии краж


МОНЧЕГОРСК/ 19 апреля - В отдел полиции города Мончегорска обратился мужчина, 1970 года рождения, с сообщением о краже барсетки. По словам потерпевшего, личное имущество на общую сумму свыше 8 тысяч рублей было похищено у него возле подъезда дома по пр. Кирова.

Оперативники в ходе опроса заявителя установили, что кража произошла путем свободного доступа. Мужчина, как выяснилось, находился в состоянии алкогольного опьянения и уснул прямо на улице. Этим и воспользовался проходивший мимо злоумышленник.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции был задержан подозреваемый. Неработающий, ранее многократно судимый, в том числе за кражу, местный житель, 1984 года рождения, в содеянном признался.

Кроме того, у сыщиков появились основания подозревать этого мужчину еще в одном преступлении. Кража велосипеда стоимостью около 5 тысяч рублей, принадлежащего 39-летней женщине, произошла в тамбуре квартиры по пр. Ленина. Подозреваемый проник туда также путем свободного доступа.

По фактам в отношении северянина возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В настоящее время подозреваемый в серии краж находится под арестом.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по г.Мончегорску)

Фото: fedpress.ru

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