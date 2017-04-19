В Мурманске сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в краже

19 Апреля 2017 года, 20:09

МУРМАНСК/ 19 апреля - В дежурную часть ОП №2 УМВД России по г.Мурманску поступило с заявлением о краже из помещения арендуемого одной из компаний города по улице Мурманская.

Злоумышленник проник в помещение, сорвав навесной замок, и похитил плазменный телевизор, ЖК-монитор, музыкальный центр с колонками, блок регистратора видеонаблюдения, 6 аудиоколонок.

Эксперты-криминалисты изъяли с места преступления отпечатки пальцев рук злоумышленника. Проверка по базам данным полиции показала, что к краже причастен 19-летний местный житель, ранее судимый за кражу и грабеж.

Оперативниками совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы подозреваемый, 19-летний местный житель, задержан и доставлен в отдел полиции. Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что часть похищенного имущества он продал, а вырученные деньги потратил.

По факту кражи, совершенной с проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, лишение свободы на срок до пяти лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: drom.ru