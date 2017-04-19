Житель Никеля убил мурманчанина ударом ножа

19 Апреля 2017 года, 16:13

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ – Житель поселка Никель приговорен к семи годам тюрьмы за «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В октябре прошлого года 44-летний обвиняемый и другие рабочие распивали алкоголь в бытовом помещении, расположенном на строительной площадке Кильдинстроя.

«Между ним и его коллегой, жителем города Мурманска, произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес последнему не менее одного удара ножом в область бедра. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где от полученного ранения скончался», – сообщила «Би-порту» помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.

Она отметила, что приговор Кольского суда еще не вступил в законную силу.

Фото: Scanpix