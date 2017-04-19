Осудили виновного в ДТП, где погибла семья из четырех человек

19 Апреля 2017 года, 20:30

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ - В законную силу вступил приговор Вельского районного суда Архангельской области от 8 февраля 2017 года, в соответствии с которым 33-летний житель Архангельска Роман Федулов осужден за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Суд установил, что ночью 8 января 2016 года на 745 км автодороги М-8 «Холмогоры» Федулов, управляя автомобилем «Subary Legacy Outback», нарушив правила дорожного движения, допустил наезд на движущийся в попутном направлении автомобиль «Hyndai Solaris», который вследствие удара вынесло на полосу встречного движения, где произошло его столкновение с грузовым автомобилем «ГАЗЕЛЬ». В результате ДТП четыре человека, находившиеся в автомобиле «Hyndai Solaris» погибли на месте. Водитель и пассажир грузовика получили травмы различной степени тяжести.

Федулов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, из них 11 раз – за превышение скоростного режима.

Осужденному предстоит отбывать наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Он также лишен права управления транспортным средством на 2 года 10 месяцев и обязан возместить моральный вред потерпевшим на сумму 4 млн 350 тысяч рублей.

Фото: fedpress.ru