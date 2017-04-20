Полиция Мурманска выявила факты использования подложного госномера

20 Апреля 2017 года, 17:31

МУРМАНСК/ 20 апреля - В ходе расследования уголовных дел по фактам краж топлива с АЗС, совершенных жителем пос. Сафоново, 1995 года рождения, в декабре 2016 года, сотрудники Первомайского отдела полиции установили способ, с помощью которого молодому человеку удавалось некоторое время скрываться от полиции. В целях избежания уголовной ответственности при похищении топлива молодой человек использовал подложный госномер.

Северянин завладел госномером, сняв его незаметно с автомобиля, припаркованного по улице Хлобыстова. Чтобы сотрудники полиции не установили данный номер по базам данных ГИБДД при просмотре видеозаписей с камер, установленных на АЗС, предприимчивый молодой человек разделил передний и задний номера на две половины и совместил их, прикрепив на собственное транспортное средство. Однако даже такие ухищрения не спасли его от уголовного предследования. Оперативники из Первомайского отдела полиции совместно с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД в течение непродолжительного времени установили транспортное средство и задержали злоумышленника.

По факту хищения чужого государственного номера и его использования в отношении 22-летнего жителя Сафоново возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 325.1 УК РФ «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства» и ч. 1 ст. 326 УК РФ «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства». Максимальные санкции статей предусматривают лишение свободы на срок от одного до двух лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП №3 УМВД России по г. Мурманску)