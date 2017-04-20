В Кольском районе задержан подозреваемый в краже женской сумки

20 Апреля 2017 года, 18:22

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 20 апреля - В отдел полиции города Колы обратилась 42-летняя женщина с сообщением о краже сумки. По словам потерпевшей, личное имущество на общую сумму свыше 8 тысяч рублей было похищено у нее по месту жительства в подъезде дома по ул. Энергетиков в поселке Мурмаши.

Оперативники в ходе опроса заявительницы установили, что кража произошла путем свободного доступа. Женщина, заходя в квартиру, забыла сумку на некоторое время снаружи. Этим обстоятельством и воспользовался злоумышленник.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции был задержан подозреваемый. Неработающий ранее многократно судимый, в том числе за кражу и ограбление, местный житель, 1978 года рождения, в содеянном признался. Сумку, как рассказал задержанный, он сразу выбросил, найденные в ней ценные вещи успел продать.

По факту кражи в отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по Кольскому району)

Фото: 123RF