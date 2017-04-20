В Мончегорске полицейскими задержан подозреваемый в краже денежных средств

20 Апреля 2017 года, 19:00

МОНЧЕГОРСК/ 20 апреля - В дежурную часть по г. Мончегорску обратилась местная жительница, 1961 года рождения, с сообщением о том, что с ее банковской карты похищено 24 тысячи рублей. Ей пришло смс-сообщение о списании средств, одобрение на которое она не давала.

Полицейские опросили потерпевшую и выяснили, что в хищении денег имеются основания подозревать мужчину, с которым накануне заявительница распивала спиртные напитки у себя по месту жительства. Установить местонахождение злоумышленника по горячим следам не удалось.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимого, безработного жителя города, 1998 года рождения, который признался в совершении кражи.

Подозреваемый рассказал полицейским, что потерпевшая просила его купить спиртные напитки и передавала ему свою банковскую карту, а также сообщила пин-код. Воспользовавшись этим, мужчина, расплатившись в магазине картой, сделал вид, что «забыл» вернуть ее владелице. Позже злоумышленник дождался момента, когда хозяйка квартиры уснет, и направился в банкомат, где обналичил денежные средства. После снятия денег мужчина потратил их на личные нужды.

По факту кражи в отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: businesspundit.com