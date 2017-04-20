Трое жителей области пострадали от интернет-мошенников

20 Апреля 2017 года, 19:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 апреля - В ОМВД России по ЗАТО Заозерск с заявлением о мошенничестве обратилась 31-летняя местная жительница.

Северянка рассказала полицейским, что с аккаунта знакомого, зарегистрированного в одной из социальных сетей, ей пришло сообщение с просьбой дать в долг 3500 рублей. Знакомый указал расчетный счет, на который необходимо перевести деньги. Потерпевшая через банкомат перевела денежные средства. Позже выяснилось, что знакомый с просьбой о займе к ней не обращался, а его страница в социальной сети была взломана неизвестными злоумышленниками.

Аналогичным образом мошенники обманули и 26-летнего жителя Североморска, похитив у него 4 тысячи рублей.

Также от действий мошенников пострадал 50-летний житель города Кировска. Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что в социальной сети разместил объявление об утере документов. Через некоторое время ему позвонил неизвестный и сообщил, что нашел документы и готов их вернуть за вознаграждение. Заявитель перевел 4 тысяч рублей на номер телефона, который указал ему злоумышленник. После перевода денег северянин неоднократно звонил мошеннику, но его телефон был отключен. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Если есть подозрения, что вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону «02».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области