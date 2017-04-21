71-летняя пенсионерка пострадала от действий мошенников

21 Апреля 2017 года, 19:25

МУРМАНСК/ 21 апреля - За помощью в отдел полиции №3 УМВД России по г. Мурманску обратилась жительница Костромы, 1945 года рождения, рассказав о совершенном в отношении нее мошенничестве.

Полицейские выяснили, что женщина находится здесь в гостях у родственников. Некоторое время назад пенсионерка разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже гаража. Позвонивший ей мужчина сказал, что готов приобрести гараж, и предложил деньги за покупку перечислить на счет банковской карты продавца. Для этого «покупатель» убедил женщину пройти к ближайшему банкомату и подключить специальное приложение на указанный им номер телефона. После этой операции с банковской карты потерпевшей были списаны денежные средства в сумме 37 тысяч рублей. Думая, что произошла ошибка, женщина попыталась связаться с «покупателем», но безуспешно – его телефон уже был отключен.

Номер телефона, с которого звонил злоумышленник, как установили сотрудники полиции, оказался зарегистрирован в Липецкой области. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

УМВД России по Мурманской области напоминает гражданам о необходимости быть предельно внимательными, осуществляя покупку и продажу товаров посредством сети Интернет. Не следует перечислять деньги на незнакомые банковские счета и счета мобильных телефонов, а также сообщать неизвестным конфиденциальные сведения о своих счетах и банковских картах. Оплату рекомендуется производить при непосредственном общении с продавцом или покупателем при получении или передаче товара.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области