Житель Умбы расстрелял жилой дом и автомобиль

21 Апреля 2017 года, 10:21

ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ – Сотрудниками полиции был задержан мужчина, который произвел несколько выстрелов по жилому дому на улице Восточной поселка Умба. Местный житель также стрелял по припаркованному возле него автомобилю.

«Выстрелы производились 17 апреля 2017 года при помощи имеющегося у него огнестрельного оружия, данное лицо скрылось с места, но после было задержано на 48 часов в порядке, предусмотренном статьёй 91 УПК РФ», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

На момент совершения преступления мужчина находился под административным надзором, ранее он был неоднократно судим. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по пункту «а» части первой статьи 213 УК «Хулиганство с применением оружия». Расследование взято прокуратурой Терского района на особый контроль.

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