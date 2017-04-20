Мурманчанин приговорен к 1,5 годам колонии за кражу со взломом

21 Апреля 2017 года, 11:23

МУРМАНСК/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ – Антон Крайкин в декабре 2016 года вскрыл навесной замок на одном из ларьков Мурманска. Для своих целей местный житель, 1993 года рождения, использовал гвоздодер. Таким образом, владельцу имущества был причинён ущерб более чем на 15 тысяч рублей. Преступление молодой человек совершил через несколько дней после вынесения приговора по другому делу, по результатам рассмотрения которого ему были назначены исправительные работы.

«Он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности. Учитывая личность виновного, суд пришел к выводу о невозможности исправления без изоляции от общества», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

Согласно пункту «б» части второй статьи 158 УК «Кража с незаконным проникновением в помещение» Крайкин приговорен к одному году и шести месяцам колонии.

Фото: Delfi