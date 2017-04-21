В Мурманской области полицейскими выявлен факт присвоения бюджетных денежных средств

21 Апреля 2017 года, 13:10

КАНДАЛАКША/ 21 апреля - В полицию города Кандалакша обратился руководитель государственной организации с заявлением о том, что бухгалтером учреждения допущены финансовые нарушения, в результате которых в бюджете организации не хватает свыше полумиллиона рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Кандалакшский» за совершение преступления была установлена ранее несудимая жительница Кандалакши, 1978 года рождения, занимающая должность бухгалтера. Женщина призналась в совершении преступления и рассказала, что в течение двух лет она, выполняя функции по начислению заработной платы работникам учреждения, ведению бухгалтерской документации, а также выдаче наличных денежных средств, вносила в документы недостоверные сведения и часть денег присваивала себе. Впоследствии женщина распоряжалась ими по собственному усмотрению.

По факту присвоения вверенных денежных средств следователем МО МВД России «Кандалакшский» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В отношении бывшего бухгалтера избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)

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