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Главная » Криминал » Более 22 тысяч рублей похитили мошенники у северян за сутки
 
 
 
 
21 Апреля 2017 года, 20:00

Более 22 тысяч рублей похитили мошенники у северян за сутки


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 апреля - В дежурную часть ОМВД России по Кольскому району обратилась 65-летняя жительница поселка Молочный.

Северянка рассказала сотрудникам полиции, что на сайте в сети Интернет разместила объявление о продаже картофеля. Ей позвонил неизвестный и сообщил, что готов приобрести картофель. Договорившись о покупке, «покупатель» попросил потерпевшую пополнить несколько счетов мобильных телефонов, сказав, что когда приедет за товаром деньги обязательно вернет. Женщина, поверив, что при встречи ей вернут деньги, перевела 14 тысяч рублей на указанные номера. Злоумышленник больше на связь с заявительницей не выходил, телефон его был постоянно выключен. Женщина обратилась за помощью в полицию.

Еще одной потерпевшей стала 27-летняя жительница города Апатиты.

Заявительнице якобы с аккаунта знакомой пришло сообщение с просьбой дать в долг 3 тысячи рублей. Женщина сразу перевела деньги и лишь спустя время узнала, что знакомая с просьбой о займе к ней не обращалась, а ее страница в социальной сети была взломана неизвестными злоумышленниками.

34-летняя жительница областного центра перевела мошенникам более 5 тысяч рублей. В одной из социальных сетей она нашла объявление о реализации спортивной одежды. Под предлогом оплаты товары, она перевела деньги, но так и не получив товар, обратилась в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям Мурманска и Мурманской области – будьте предельно внимательны при осуществлении продаж и покупок в сети Интернет.

При осуществлении сделок в сети Интернет пользуйтесь только проверенными ресурсами. Не переводите оплату за товар до его получения.

Если есть подозрения, что вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону «02».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

 

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