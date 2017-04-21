Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в Ковдоре

23 Апреля 2017 года, 11:27

КОВДОР/23 апреля/БИ-ПОРТ – Накануне спасатели ликвидировали пожар в одной из квартир по улице Победы в Ковдоре. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как подтвердили «Би-порту» в СУ СК РФ по Мурманской области, во время пожара погибли дети, 2007 и 2010 годов рождения, а также 48-летняя женщина. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в том числе следователи-криминалисты аппарата следственного управления.

В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные экспертизы. В рамках расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается.