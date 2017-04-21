23 Апреля 2017 года, 15:30

МОЛОЧНЫЙ/23 апреля/БИ-ПОРТ - Предприимчивый житель п. Молочный незаконно получал субсидию. В обмане его заподозрили сотрудники Центра социальной поддержки населения.

Полицейские провели проверку и установили, что житель поселка Молочный 1963 года рождения, используя свое служебное положение, изготовил фиктивные справки о размере личных доходов. Таким образом, он незаконно получил субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на сумму около 83 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.