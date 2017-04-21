Житель Мончегорска ограбил продуктовый магазин

23 Апреля 2017 года, 18:51

МОНЧЕГОРСК/23 апреля/БИ-ПОРТ - В дежурную часть полиции по г. Мончегорску обратилась администрация магазина, расположенного на ул. Кирова. Покупатель похитил продукты и скрылся с места происшествия.

Ориентировки по розыску были переданы дежурным нарядам полиции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции города по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1990 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Злоумышленник сознался в содеянном, похищенное было у него изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.