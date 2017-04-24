Мужчина открыл огонь из автомата в Мурманске

24 Апреля 2017 года, 12:36

МУРМАНСК/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ – Житель одного из домов на улице Чумбарова-Лучинского сообщил в полицию о том, он слышит звуки, похожие на выстрелы. Информация поступила в дежурную часть второго отдела полиции после 3:30.

На месте отрядом патрульно-постовой службы был задержан мурманчанин, 1988 года рождения, который стрелял через открытое окно.

«Задержанный производил выстрелы из списанного автомата Калашникова. По предварительным данным, он не пригоден для стрельбы боевыми патронами. Оружие изъято, назначено его исследование», – рассказала «Би-порту» начальник пресс-службы УМВД Мурманской области Марина Шихова.

Мужчина стрелял в воздух и автомат в сторону людей не направлял. Он житель близлежащего дома, в настоящее время безработный.

Фото: Twitter