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Главная » Криминал » В Мурманске по горячим следам задержан подозреваемый в вооруженном разбойном нападении
 
 
 
 
24 Апреля 2017 года, 18:31

В Мурманске по горячим следам задержан подозреваемый в вооруженном разбойном нападении


МУРМАНСК/ 24 апреля - В ОМВД России по ЗАТО Александровск поступило сообщение от жителя г. Полярный, 1979 года рождения, о том, что малознакомый гражданин под угрозой ножа похитил у него из квартиры около 4 миллионов рублей.

Потерпевший рассказал, что разбойное нападение было совершено в его квартире. Они вместе со случайным знакомым распивали спиртные напитки. Потерпевший сам рассказал злоумышленнику о том, что у него в квартире находится крупная сумма денег, оставшаяся от продажи недвижимости и транспортных средств. После этого подозреваемый с использованием ножа потребовал отдать ему всю сумму. Забрав денежные средства, он скрылся в неизвестном направлении.

Полицейскими была получена оперативная информация о том, что злоумышленник мог покинуть территорию ЗАТО и отправиться в областной центр.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по ЗАТО Александровск вместе с коллегами из областного управления МВД России в одной из гостиниц Мурманска спустя несколько часов после разбойного нападения задержали подозреваемого, жителя г. Полярный, 1974 года рождения. При себе у него находилось около 2,5 миллионов рублей. Остальные денежные средства полицейские обнаружили в ходе обыска по месту его жительства в г. Полярный.

По факту в отношении ранее судимого за кражу и грабеж северянина следователем ОМВД России по ЗАТО Александровск возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Подозреваемый находится под стражей.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по ЗАТО Александровск)

Фото: Newsler.ru

 

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