В Заполярном возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью

24 Апреля 2017 года, 19:20

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 24 апреля - В отдел полиции по г. Заполярный ОМВД России по Печенгскому району поступило сообщение из медучреждения о госпитализации местного жителя, 1961 года рождения, с множественными травмами головы и тела.

Полицейские опросили потерпевшего и установили, что травмы ему были нанесены 30-летним неоднократно судимым знакомым, с которым они вместе распивали спиртные напитки. Конфликт начался внезапно на почве неприязненных отношений, в результате ссоры житель Заполярного, 1986 года рождения, начал бить и пинать хозяина квартиры по голове и телу.

Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении него следователем ОМВД России по Печенгскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter