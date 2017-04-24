Полиция Североморска проводит проверку по факту возгорания торпедного катера ТКА-12

24 Апреля 2017 года, 13:45

СЕВЕРОМОРСК/ 24 апреля - 22 апреля в 06.36 в МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной поступило сообщение о возгорании памятника времен Великой Отечественной войны - торпедного катера ТКА-12, установленного на постаменте на берегу Кольского залива в Североморске. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, которой были проведены первоначальные следственно-оперативные мероприятия.

По факту возгорания торпедного катера руководством МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной назначена проверка, устанавливаются причины возгорания и размер причиненного ущерба.

Просьба очевидцев данного происшествия обратиться в МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной по телефонам 8 (81537) 5-15-90 (дежурная часть), 02. Анонимность гарантируется.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной)