В минувшие выходные телефонные мошенники пытались обмануть двух жителей Заполярья

24 Апреля 2017 года, 20:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 апреля - В полицию Мончегорска обратилась местная жительница, 1955 года рождения, с заявлением о попытке совершения в отношении нее мошенничества.

Заявительница рассказала полицейским, что ей на мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником госнаркокотроля и сообщил пенсионерке, что ее сын задержан наркополицейскими за сбыт наркотиков. Чтобы освободить его от уголовной ответственности, северянке необходимо перечислить 300 тысяч рублей.

Жительница Мончегорска, зная о подобных фактах мошенничеств из средств массовой информации, не поверила неизвестному и обратилась в полицию.

Аналогичным способом телефонные мошенники пытались обмануть жителя Мурманска, 1971 года рождения, попросив у него за «освобождение сына» также 300 тысяч рублей. Мурманчанин перезвонил настоящему сыну и убедился, что с ним все в порядке, после чего отправился в полицию писать заявление о попытке совершения в отношении него мошенничества.

По обоим фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Оба подозрительных звонка поступили северянам из Липецкой области с номера 8-960-147-18-**.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: imenno.ru