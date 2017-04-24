В Североморске полицейскими задержан подозреваемый в краже

24 Апреля 2017 года, 18:50

СЕВЕРОМОРСК/ 24 апреля - В дежурную часть МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной обратилась 37-летняя местная жительница. Заявительница пояснила, что у нее из квартиры похищено 5 золотых колец и предметы бижутерии. Общая стоимость похищенного составила более 83 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый, неработающий 21-летний знакомый заявительницы, был установлен и задержан полицейскими.

Сотрудниками полиции установлено, что молодой человек накануне находился в гостях у северянки и, воспользовавшись моментом, когда она ушла в другую комнату, похитил украшения. Северянин признался в содеянном и пояснил, что все украшения он продал.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Newsler.ru