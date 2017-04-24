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Главная » Криминал » Мурманчанин проведёт 2,5 года в колонии за кражи
 
 
 
 
25 Апреля 2017 года, 09:28

Мурманчанин проведёт 2,5 года в колонии за кражи


МУРМАНСК/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесен приговор ранее судимому местному жителю, которого обвиняли в кражах, одна из которых была совершена с незаконным проникновением в жилище. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Судом было установлено, что Андрей Адиянов, находясь на испытательном сроке, в ночное время похитил из квартиры своей родственницы золотые украшения на общую сумму 6800 рублей. Он же в декабре года незаконно при помощи ключа проник в квартиру на улице Фролова, откуда похитил имущество общей стоимостью 28 тысяч рублей.

Окончательное наказание с учетом предыдущей судимости обвиняемого назначено судом в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Фото: fedpress.ru

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