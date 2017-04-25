Мурманчанин, поверив мошенникам, лишился 230 тысяч рублей

25 Апреля 2017 года, 17:37

МУРМАНСК/ 25 апреля - В отдел полиции №3 УМВД России по г.Мурманску с заявлением о хищении 230 тысяч рублей обратился 45-летний генеральный директор одной из фирм города.

Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что на популярном сайте бесплатных объявлений в сети Интернет он нашел информацию о продаже топлива по заниженной цене. Созвонившись с «продавцом», директор фирмы договорился о покупке. Мошенник убедил мужчину перевести оплату до получения топлива. После того, как северянин перевел 230 тысяч рублей на указанный злоумышленником счет, телефон инициатора объявления оказался отключен, а объявление было удалено.

Поняв, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области