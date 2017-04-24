В отношении директора мурманского ЧОП возбуждено уголовное дело

25 Апреля 2017 года, 09:57

МУРМАНСК/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Компромисс» Андрея Авдеева. Из данных ЕГРЮЛ следует, что данная компания занимается частной охранной деятельностью. Как сообщили в Генеральной прокуратуре его подозревают в невыплате заработной платы сотрудникам с октября 2016 года в общей сумме 1,5 млн рублей.

«Для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц материалы проверки были направлены прокурором в орган предварительного следствия. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело», - сообщили в прокуратуре.

Фото: Znak.com