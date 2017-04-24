В Мурманске сотрудниками полиции задержан подозреваемый в сбыте наркотического вещества

25 Апреля 2017 года, 13:00

МУРМАНСК/ 25 апреля - Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД россии по Мурманской области поступила информация о том, что ранее судимый за побои житель Мурманска, 1989 года рождения, причастен к распространению наркотического вещества.

В ходе отработки оперативной информации наркополицейские совместно с коллегами из Ленинского отдела полиции задержали 28-летнего мурманчанина в момент сбыта наркотика возле подъезда одного из жилых домов Мурманска.

Изъятое вещество оперативники направили на экспертизу. Экспертом установлено, что мурмачанин сбыл метамфетамин общей массой 1,73 граммов, то есть в значительном размере.

Следователем отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску в отношении жителя Мурманска 1989 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области