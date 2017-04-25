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Главная » Криминал » Полицейский Мурманской области отказался от взятки пьяного водителя
 
 
 
 
25 Апреля 2017 года, 16:00

Полицейский Мурманской области отказался от взятки пьяного водителя


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ – Житель поселка Африканда 16 апреля 2017 года был остановлен сотрудником ДПС, находясь за рулем ВАЗа-21101. Была проведена экспертиза, которая показала, что 34-летний мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На следующий день в отделении полиции он попытался передать сотруднику 20 тысяч рублей. Взятка должна была стать поводом для уничтожения административного протокола.

«Довести преступление злоумышленник до конца не смог, так как правоохранитель отказался от получения взятки, доложив о данном факте в дежурную часть», – сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

За попытку дачи взятки северянину грозит лишение свободы до восьми лет. В его отношении возбуждено уголовное дело, на время расследования он находится под подпиской о невыезде.

Фото: vikupavto-spb.ru

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