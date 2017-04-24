По факту хищения средств Минобороны при строительстве объектов в Североморске возбуждено уголовное дело

25 Апреля 2017 года, 11:25

РОССИЯ/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ – Более 1,6 млрд рублей, выделенных министерству обороны, были похищены при участии фирм-посредников. Денежные средства предназначались для строительства объектов морского порта Геопорт в Новороссийске, пунктов погрузки в Североморске и причала в Камчатском крае. Об этом говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки, пишет РИА «Новости».

«Должностные лица субподрядной организации — ФГУП «ГУССТ №4 при Спецстрое России» — через указанные фирмы организовали поставку на объекты строительства труб, бывших в употреблении, под видом новых, а также инертных материалов ненадлежащего качества», — отмечается в документе.

По данному факту возбуждено уголовное дело.