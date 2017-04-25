В Мурманске служебная собака помогла полицейским по горячим следам раскрыть ограбление пенсионерки

25 Апреля 2017 года, 18:14

МУРМАНСК/ 25 апреля - В полицию Мурманска поступило сообщение от жительницы областного центра, 1938 года рождения, о том, что ее на улице ограбили молодые люди. Девушка на вид 16-17 лет выхватила сумку у пенсионерки около дома на улице Героев Рыбачьего, после чего вместе с молодым человеком скрылась во дворах.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, в составе которой находился кинолог вместе с немецкой овчаркой по кличке Фаворит. Сотрудники полиции опросили пенсионерку. Потерпевшая описала обстоятельства ограбления и внешность молодых людей. По словам пожилой женщины, в сумке находились денежные средства в размере 8 тысяч рублей, ключи, мобильный телефон и документы.

Пока следователь опрашивал потерпевшую, полицейский пес взял след. Собака повела своего напарника – кинолога Максима Орлова – вдоль жилого дома в арку, пройдя через которую, вывела сотрудника полиции к одному из подъездов многоэтажного дома в другом дворе. Остановившись перед подъездом, собака показала, что похищенное имущество находится именно здесь.

Оказалось, что молодые люди, выхватив сумку у пожилой женщины, пробежали через двор в арку и возле первого подъезда в соседнем дворе выбросили сумку, забрав из кошелька несколько тысячных купюр. Документы, средство связи и банковские карты злоумышленники не тронули.

Спустя непродолжительное время подозреваемые в грабеже были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы и доставлены в Первомайский отдел полиции. Молодые люди были опрошены сотрудниками полиции. Похищенные денежные средства они вернули пенсионерке добровольно.

В отношении жительницы Мурманска, 2001 года рождения, выхватившей сумку у пожилой женщины, следователем отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. 16-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области