В Апатитах возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством

25 Апреля 2017 года, 18:39

АПАТИТЫ/ 25 апреля - В полицию города Апатиты поступило сообщение от 31-летней местной жительницы. Женщина заявила, что ее супруг в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, неоднократно высказывал по отношению к ней обещания лишить жизни. Сложившаяся обстановка и форма, в которой высказывались угрозы убийством, потерпевшая, по ее словам, восприняла как реально осуществимые. Это дало ей основания опасаться за свою жизнь.

Участковый уполномоченный полиции выехал по месту жительства потерпевшей в квартиру по ул. Строителей. После опроса заявительницы и соседей, в качестве свидетелей, которые подтвердили ее слова, был задержан подозреваемый. Мужчина, 1982 года рождения, был доставлен в отдел полиции, где признался в содеянном.

В настоящее время в отношении северянина по факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого в преступлении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter