Ущерб от коррупции в России в 2016 году превысил 78 млрд рублей

25 Апреля 2017 года, 16:55

РОССИЯ/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ — Ущерб от коррупционных преступлений в России по итогам прошлого года превысил 78 миллиардов рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на доклад генпрокурора Юрия Чайки о законности и правопорядке.

«В 2016 году зарегистрировано 32924 преступления коррупционной направленности, что на 1,4 % больше, чем в 2015 году. Сумма причиненного ими ущерба составила более 78 миллиардов рублей», - следует из текста доклада.

В докладе отмечается, что наблюдавшаяся последние годы тенденция к уменьшению зарегистрированных коррупционных преступлений не отражала реального положения дел из-за того, что факты коррупции скрывались. В действительности, за последние два года количество данных фактов не уменьшилось, а напротив — их число несколько выросло.

Ранее сообщалось, что на 100% увеличилось количество преступлений коррупционной направленности в Мурманской области. Так, с января по март было зафиксировано 40 подобных преступлений против 20 преступлений в 2016 году. При этом количество преступлений по факту получения взятки снизилось на четверть, а по факту дачи взяток — на 57%.

Фото: fednews.ru